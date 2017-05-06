غداً.. سليمان الراجحي يرعى حفل تخريج الدفعة الثالثة من طلاب «طب البكيرية»

تواصل – خالد العبد الله:

تحتفل كليات سليمان الراجحي برعاية كريمة من الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، مساء يوم غد الأحد، بتخريج الدفعة الثالثة من طلاب كلية الطب، والذي تنظمه الكليات في قاعة المؤتمرات بمقر الكليات بمحافظة البكيرية.

وعبّر المشرف العام على الكليات الدكتور عبدالرحمن بن محمد المزروع عن خالص شكره وتقديره للشيخ الراجحي على رعايته لهذه المناسبة الغالية، كما قدم شكره وتقديره لرئيس وأعضاء لجنة الحفل على جهودهم المبذولة بالتحضير والاستعداد، كما تقدم بالتهنئة للطلاب الخريجين وأولياء أمورهم، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية.

يذكر أن وفداً من جامعة ماسترخت الشريك الأكاديمي للكليات سوف يحضر الحفل وسيقوم ممثل الجامعة بتسليم طلاب الامتياز شهادة ماسترخت.