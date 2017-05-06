«الخدمة المدنية» تُطلق «سيرتي» للاستعلام عن الوضع الوظيفي للمواطنين

تواصل – محمد المقصّي:

تقدم وزارة الخدمة المدنية خدمة “سيرتي” التي قد أطلقت في وقت سابق، للموظف كأحد الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وكذلك الأجهزة الذكية.

وتهدف الوزارة من خلال ذلك إلى تمكين الموظفين الرسميين على رأس العمل في الجهات الحكومية من الاستعلام عن الوضع الوظيفي الحالي من واقع قواعد بيانات الخدمة المدنية للتأكد من سلامتها، حيث يتم الإطلاع على بيانات الموظف والمؤهلات والوقائع الوظيفية بعد إدخال كل من (رقم السجل المدني، تاريخ الميلاد، الجهة الحكومية التابع لها).

كما تتيح هذه الخدمة إمكانية التواصل مع المستفيدين للتعريف بمستجدات الخدمة المدنية عن طريق الرسائل النصية والإلكترونية وذلك من خلال (موقع الوزارة).