«الأحوال المدنية» تُجبر مواطناً على تغيير اسم مولودته من «إيفانكا» إلى «لمى»

تواصل – الرياض:

أضطر مواطن إلى تغيير اسم مولودته الجديدة من “إيفانكا” إلى “لمى” بعد رفض مديرية الأحوال المدنية الموافقة على تقييد المولودة بهذا الاسم؛ نظراً لأنه من الأسماء المحظورة في المملكة.

وأوضح المواطن سالم العنزي، أنه اختار اسم “إيفانكا” -اسم ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- بسبب تحسن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة في عهد “ترامب”، بحسب “العربية نت”.

وأضاف “العنزي”: “عند تسجيل الاسم رسمياً (إيفانكا)، استغرب الموظف في الاستقبال من الاسم، بعدها اتجهت إلى الأحوال المدنية وقمت بتعبئة نموذج وعند تسليمه للموظف في الأحوال المدنية، قال الموظف لي ‘‘إن الاسم ممنوع”.

وتابع: تم إرسالي إلى رئيس القسم وأفادني بأن الاسم ممنوع، وتم منعي منه، وأكد لي رئيس القسم، أنه سوف يتم إرسال الأوراق إلى وكالة وزارة الداخلية بالرياض، مرجحاً أنه سوف يرفضون الاسم.