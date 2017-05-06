الطائف.. وفاة مواطن وزوجته وإصابة 7 أشخاص في حادث مروري مروع

تواصل – عبد الرحمن الخالد:

توفي مواطن وزوجته، اليوم السبت، وأصيب عدد من أبنائهما في حادث مروري مروع بمنطقة السحن جنوب محافظة الطائف.

وقال المتحدث الرسمي بصحة الطائف بالنيابة عيضة بن ربيع الهذلي: إن “غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والأزمات، تلقت بلاغاً من العمليات الموحدة، بعد منتصف ليلة السبت، عن وقوع حادث مروري بالسحن بني سعد”.

وأضاف “الهذلي”: “سارعت إدارة الطوارئ بإرسال فرقتين طبيتين إلى الموقع، كما تم دعم المستشفى بثلاث فرق طبية إضافية من مستشفيات الملك عبدالعزيز، والملك فيصل، وميسان، إضافة إلى سيارة القيادة الميدانية بمتابعة من مدير إدارة الطوارئ والأزمات سعيد الزهراني”.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن حالتي وفاة و٧ حالات إصابة مختلفة، وتم التعامل مع الحالات في مستشفى السحن، ومن ثم نقلها إلى مستشفيات الطائف بسيارات إسعاف عالية التجهيز لاستكمال العلاج.