 الطائف.. وفاة مواطن وزوجته وإصابة 7 أشخاص في حادث مروري مروع | صحيفة تواصل الالكترونية

الطائف.. وفاة مواطن وزوجته وإصابة 7 أشخاص في حادث مروري مروع

2
الطائف.. وفاة مواطن وزوجته وإصابة 7 أشخاص في حادث مروري مروع

تواصل – عبد الرحمن الخالد:

توفي مواطن وزوجته، اليوم السبت، وأصيب عدد من أبنائهما في حادث مروري مروع بمنطقة السحن جنوب محافظة الطائف.

وقال المتحدث الرسمي بصحة الطائف بالنيابة عيضة بن ربيع الهذلي: إن “غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والأزمات، تلقت بلاغاً من العمليات الموحدة، بعد منتصف ليلة السبت، عن وقوع حادث مروري بالسحن بني سعد”.

وأضاف “الهذلي”: “سارعت إدارة الطوارئ بإرسال فرقتين طبيتين إلى الموقع، كما تم دعم المستشفى بثلاث فرق طبية إضافية من مستشفيات الملك عبدالعزيز، والملك فيصل، وميسان، إضافة إلى سيارة القيادة الميدانية بمتابعة من مدير إدارة الطوارئ والأزمات سعيد الزهراني”.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن حالتي وفاة و٧ حالات إصابة مختلفة، وتم التعامل مع الحالات في مستشفى السحن، ومن ثم نقلها إلى مستشفيات الطائف بسيارات إسعاف عالية التجهيز لاستكمال العلاج.

شاهد ايضا

بينها العربية والقرآن والسُّنة.. هجوم هندي على عدد من فضائيات المملكة

بينها العربية والقرآن والسُّنة.. هجوم هندي على عدد من فضائيات المملكة

«الخدمة المدنية» تُطلق «سيرتي» للاستعلام عن الوضع الوظيفي للمواطنين

«الخدمة المدنية» تُطلق «سيرتي» للاستعلام عن الوضع الوظيفي للمواطنين

معارض إيراني: نصر الله قاتل وحزبه إرهابي.. وجمع الأموال لقتل السوريين حرام

معارض إيراني: نصر الله قاتل وحزبه إرهابي.. وجمع الأموال لقتل السوريين حرام

«الأحوال المدنية» تُجبر مواطناً على تغيير اسم مولودته من «إيفانكا» إلى «لمى»

«الأحوال المدنية» تُجبر مواطناً على تغيير اسم مولودته من «إيفانكا» إلى «لمى»

٢ تعليقات

  1. الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون لله ماأخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلنصبر ولنحتسب

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>