بالصور.. تعرَّف على تعديلات حاسبة الدعم من «الصندوق العقاري»

تواصل – الرياض:

أجرى صندوق التنمية العقارية تعديلات حديثة على حاسبة التمويل المدعوم بعد رفع مقدار راتب المتقدم إلى 14 ألف ريال ليستفيد من الدعم بشكل كامل.

وأظهرت الحاسبة الجديدة تساوي من راتبه 5500 دون التزامات مالية وحتى من راتبه 14 ألف ريال لمن تمويله 500 ألف ريال لمدة 20 سنة ليكون إجمالي المبلغ 845 ألف ريال يتحمل الصندوق 345 ألف ريال ويحصل المتقدم على كامل التمويل 500 ألف ريال، بقسط إجمالي 3520 ريالاً يتحمل العميل قسط 2037 ريالاً والبنك 1437 ريالاً، بينما من مرتبه أكثر من 14 ألف ريال اشترطت حاسبة الدعم إدخال عدد الأسرة.

وتعذرت حاسبة الدعم عن إتمام عملية الحساب لمن راتبه أقل من 5500 ريال؛ معللة ذلك أن نسبة القسط الشهري ستكون أكثر من المسموح به (65 ‎%‎).