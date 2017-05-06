ديوان المراقبة العامة يضع «خارطة طريق» لضبط الإنفاق الحكومي

تواصل – الرياض:

يعتزم ديوان المراقبة العامة رفع كفاءة الإنفاق العام، بشكل ملموس المرحلة المقبلة، وتحسين أداء الأجهزة الحكومية من خلال إعادة النظر في هيكلتها الإدارية والرقابية، وفق «خارطة طريق» تتسم بالوضوح والشفافية.

إلى ذلك يشارك وزراء ومختصون من داخل المملكة وخارجها يوم غد في ندوة ينظمها الديوان تحت عنوان “دور حوكمة الأجهزة الحكومية في تحقيق رؤية «رؤية 2030» وفقاً لـ”المدينة”.

وتناقش الدورة بعض من المحاور تتمثل، في آلية اتخاذ القرارات في الأجهزة الحكومية، ومراقبة أداء المسؤولين في مواجهة حالات الفساد المالي أو الإداري، وتطبيق أفضل ممارسات حوكمة القطاع العام.