خلفاً لـ«مشعل».. إسماعيل هنية يفوز برئاسة المكتب السياسي لـ«حماس»

تواصل – وكالات:

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم السبت، فوزر القيادي إسماعيل هنية برئاسة مكتبها السياسي خلفًا لخالد مشعل، خلال الانتخابات الداخلية التي جرت في غزة والدوحة.

وقال مصدر في الحركة: إن “(هنية) فاز برئاسة الحركة، خلال جلسة الانتخابات التي جرت في غزة والدوحة في وقت متزامن، بواسطة نظام الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرنس)”، بحسب وكالة أنباء “الأناضول”.

وأشار إلى أن المنافسة خلال الانتخابات كانت بين ثلاثة قادة، وهم: إسماعيل هنية، وموسى أبو مرزوق، ومحمد نزال، وبهذا يكون هنية الرئيس الثاني لحماس، بعد خالد مشعل، الذي كان يشغل هذا المنصب منذ العام 1996.