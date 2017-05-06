 خلفاً لـ«مشعل».. إسماعيل هنية يفوز برئاسة المكتب السياسي لـ«حماس» | صحيفة تواصل الالكترونية

خلفاً لـ«مشعل».. إسماعيل هنية يفوز برئاسة المكتب السياسي لـ«حماس»

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خلفاً لـ«مشعل».. إسماعيل هنية يفوز برئاسة المكتب السياسي لـ«حماس»
Exiled Hamas chief Khaled Mashaal, left, and Gaza's Hamas Prime Minister Ismail Haniyeh wave during a news conference upon Meshaal's arrival at Rafah crossing in the southern Gaza Strip, Friday, Dec. 7, 2012. Mashaal broke into tears Friday as he arrived in the Gaza Strip for his first-ever visit, a landmark trip reflecting his militant group's growing international acceptance and its defiance of Israel. Khaled Mashaal, who left the West Bank as a child and leads the Islamic militant movement from Qatar, crossed the Egyptian border, kissed the ground, and was greeted by a crowd of Hamas officials and representatives of Hamas' rival Fatah party. He was also welcomed by a group of Palestinian orphans — children of Gaza militants killed by Israel in recent years — wearing military-style uniforms. (AP Photo/Suhaib Salem, Pool)

تواصل – وكالات:

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم السبت، فوزر القيادي إسماعيل هنية برئاسة مكتبها السياسي خلفًا لخالد مشعل، خلال الانتخابات الداخلية التي جرت في غزة والدوحة.

وقال مصدر في الحركة: إن “(هنية) فاز برئاسة الحركة، خلال جلسة الانتخابات التي جرت في غزة والدوحة في وقت متزامن، بواسطة نظام الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرنس)”، بحسب وكالة أنباء “الأناضول”.

وأشار إلى أن المنافسة خلال الانتخابات كانت بين ثلاثة قادة، وهم: إسماعيل هنية، وموسى أبو مرزوق، ومحمد نزال، وبهذا يكون هنية الرئيس الثاني لحماس، بعد خالد مشعل، الذي كان يشغل هذا المنصب منذ العام 1996.

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