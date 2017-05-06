برعاية أمير الرياض.. الجامعة الإلكترونية تحتفل بـ304 خريجين الاثنين المقبل

تواصل – واس :

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، حفل تخرُّج (304) طلاب يمثلون الدفعة الثانية من طلاب البكالوريوس، والدفعة الثالثة من طلاب الماجستير في الجامعة السعودية الإلكترونية، وذلك مساء يوم الاثنين المقبل في مركز الملك فهد الثقافي.

وأعرب مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى، عن سعادته بتشريف ورعاية سمو الأمير فيصل بن بندر للحفل وتكريمه الطلاب الخريجين في إطار اهتمام سموه بالجامعة الذي يعد امتداداً للدعم الكبير الذي يحظى به التعليم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-.

وأوضح الدكتور الموسى، أن خريجي البكالوريوس يبلغ عددهم (242) طالبًا، في تخصصات: تقنية المعلومات، والتجارة الإلكترونية، والمحاسبة، والمعلومات الصحية، بينما الماجستير يبلغ عددهم (62) طالبًا، في تخصصي: إدارة الأعمال ، وأمن المعلومات، مبينًا أن إجمالي خريجي الجامعة الإلكترونية منذ تأسيسها عام 1432هـ بلغ (810) طلاب وطالبات لمرحلتي البكالوريوس والماجستير.

وقدم شكره لوزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، على جهوده المبذولة في سبيل دعم مناشط الجامعة الإلكترونية لتؤدي رسالتها المناطة بها على أكمل وجه في بيئة تعليمية مميزة تساعد على الإبداع والتميز.

وبيّن أن الجامعة السعودية الإلكترونية تحرص على تعليم طلابها بأفضل الوسائل والمواد التعليمية العالمية التي تحقق لهم المشاركة الفاعلة في سوق العمل بشكل نوعي يتوافق مع ما تمر به البلاد من نهضة تنموية في ظل رؤية المملكة 2030، وما تمتخض عنها من برامج كبرنامج التحول الوطني 2020.