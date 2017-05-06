 كلينتون: التحيز ضد المرأة وكراهية النساء سبب هزيمتي بالانتخابات الأمريكية | صحيفة تواصل الالكترونية

كلينتون: التحيز ضد المرأة وكراهية النساء سبب هزيمتي بالانتخابات الأمريكية

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كلينتون: التحيز ضد المرأة وكراهية النساء سبب هزيمتي بالانتخابات الأمريكية

تواصل- سامر محمد:

أقرت المرشحة الرئاسية الأمريكية الديمقراطية السابقة “هيلاري كلينتون” بدور التحيز ضد المرأة وكراهية النساء بالمجتمع الأمريكي في هزيمتها أمام المرشح الرئاسي الجمهوري “دونالد ترامب” في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حسب تعبيرها.

ونشرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية مقالاً لمعلقة ومحللة قانونية في الشبكة تدعى “ميل روبينز” أكدت فيه أن “كلينتون” خسرت الانتخابات جراء التحيز الجنسي.

ووصفت “كلينتون” في حديثها مع الصحفية الأمريكية الشهيرة “كريستيان أمانبور” دور التحيز الجنسي في خسارتها بأنه حقيقي وأنه يمثل جزءاً كبيراً من المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالولايات المتحدة.

وذكرت “كلينتون” أنها تعتقد بأن التحيز الجنسي وغالبا كراهية المرأة لعب دوراً في خسارتها وحال في النهاية دون وصول أول مرشحة رئاسية لحزب كبير إلى البيت الأبيض.

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