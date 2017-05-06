«العقاري» يخطط لاستعادة 30 مليار ريال من مقترضين مماطلين

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر، اليوم السبت، عن أن صندوق التنمية العقاري يخطط لرفع مستوى التحصيل من المستفيدين المقترضين غير الملتزمين بالسداد لاعتبارات خاطئة مثل أن القرض حق مكتسب لا يجب تسديده.

وقالت المصادر -لم يذكر اسمها-: إن “الصندوق يعمل على إعادة النظر في القروض المتعثرة والمتأخرة التي تجاوزت 30 مليار ريال وتطبيق الحلول النظامية بآلية متدرجة”، بحسب صحيفة “الرياض”.

وأشارت إلى أن الصندوق يعمل أيضاً لمواجهة التحديات المتعلقة بالمستفيدين بإعداد حملة إعلامية تُغيّر ثقافة المقترضين وتحثهم على المبادرة بسداد المستحق عليهم وأنها واجب ومسؤولية مجتمعية تساهم في حل مشكلة قائمة الانتظار التي وصلت إلى 500 ألف.