متحدث «الأحوال المدنية» يكشف عن عراقيل تأخر عمل مكتب المزاحمية

تواصل – المزاحمية:

قال المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر إن مكتب الأحوال المدنية في محافظة المزاحمية محل اهتمام كغيره من مكاتب الأحوال المدنية في مدن ومحافظات المملكة، مؤكداً أن افتتاح أي مكتب لا يقتصر على توفير المبنى فقط.

وأوضح الجاسر أن من أسباب التأخير، مركز المعلومات الوطني وشركة الاتصالات للهاتف الثابت، مشيراً إلى أن المكتب يتطلب تهيئته ليتناسب مع حاجة عمل الأحوال المدنية وتجهيزه بكافة الإمكانات المادية، وتوفير بنية تحتية تتمثل في الخدمات العامة، وفقاً لـ”الوطن”.

وأضاف أن ذلك يتطلب – أيضاً- ربطه مع مركز المعلومات الوطني (إذ بدون ذلك لا يستطيع المكتب إنجاز أي معاملة)، وكذلك توفير خطوط الهاتف ودوائر الاتصال الخاصة بطبيعة عمل المكتب وتوفير الكادر البشري المدرب لتشغيل المكتب.

واستأجرت “الأحوال المدنية” مقرًا لها في محافظة المزاحمية غرب الرياض قبل 3 سنوات قاربت على الانتهاء، دون أن يعمل أو يقدم خدمة للمواطنين، حيث ظل شاغرا بلوحته التي تعتليه منذ 3 أعوام.