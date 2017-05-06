بعد قتال عنيف.. «طالبان» تسيطر على منطقة جديدة شمالي أفغانستان

تواصل – وكالات:

سيطرت حركة “طالبان” الأفغانية، اليوم السبت، على منطقة جديدة وهي حي خارج مدينة قندوز في شمال أفغانستان، وذلك في إطار حملة “هجوم الربيع” الذي بدأته الحركة الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان له: إن “مقاتلي طالبان استولوا على المقر الرئيسي للشرطة ومجمع حاكم إقليم قندوز وجميع النقاط الأمنية”، مؤكداً مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة والجيش، بحسب “رويترز”.

بدوره، ذكر المتحدث باسم الشرطة في شرق أفغانستان، محفوظ أكبري أن “قوات الأمن انسحبت من مقاطعة قلعة زال، غربي مدينة قندوز، لتفادي وقوع خسائر في صفوف المدنيين والعسكريين بعد أكثر من 24 ساعة من القتال العنيف”.

وكانت الحركة نجحت في السيطرة خلال الـ18 شهراً الماضية مرتين على وسط مدينة قندوز لفترات وجيزة، فيما تشير تقديرات أمريكية إلى أن القوات الحكومية تسيطر على نحو 60% فقط من البلاد بينما تسيطر طالبان على الـ40% الباقية.