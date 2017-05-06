 بعد قتال عنيف.. «طالبان» تسيطر على منطقة جديدة شمالي أفغانستان | صحيفة تواصل الالكترونية

بعد قتال عنيف.. «طالبان» تسيطر على منطقة جديدة شمالي أفغانستان

0
بعد قتال عنيف.. «طالبان» تسيطر على منطقة جديدة شمالي أفغانستان

تواصل – وكالات:

سيطرت حركة “طالبان” الأفغانية، اليوم السبت، على منطقة جديدة وهي حي خارج مدينة قندوز في شمال أفغانستان، وذلك في إطار حملة “هجوم الربيع” الذي بدأته الحركة الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان له: إن “مقاتلي طالبان استولوا على المقر الرئيسي للشرطة ومجمع حاكم إقليم قندوز وجميع النقاط الأمنية”، مؤكداً مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة والجيش، بحسب “رويترز”.

بدوره، ذكر المتحدث باسم الشرطة في شرق أفغانستان، محفوظ أكبري أن “قوات الأمن انسحبت من مقاطعة قلعة زال، غربي مدينة قندوز، لتفادي وقوع خسائر في صفوف المدنيين والعسكريين بعد أكثر من 24 ساعة من القتال العنيف”.

وكانت الحركة نجحت في السيطرة خلال الـ18 شهراً الماضية مرتين على وسط مدينة قندوز لفترات وجيزة، فيما تشير تقديرات أمريكية إلى أن القوات الحكومية تسيطر على نحو 60% فقط من البلاد بينما تسيطر طالبان على الـ40% الباقية.

شاهد ايضا

كلينتون: التحيز ضد المرأة وكراهية النساء سبب هزيمتي بالانتخابات الأمريكية

كلينتون: التحيز ضد المرأة وكراهية النساء سبب هزيمتي بالانتخابات الأمريكية

مجلة أمريكية: 3 أسباب وراء تحسن العلاقة بين السعودية وترامب

مجلة أمريكية: 3 أسباب وراء تحسن العلاقة بين السعودية وترامب

بعد رفض مستوصف خاص استقبالها.. مواطنة تضع مولودها في سيارة زوجها

بعد رفض مستوصف خاص استقبالها.. مواطنة تضع مولودها في سيارة زوجها

إضراب الأسرى الفلسطينيين يدخل يومه العشرين

إضراب الأسرى الفلسطينيين يدخل يومه العشرين

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>