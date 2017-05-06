بينها العربية والقرآن والسُّنة.. هجوم هندي على عدد من فضائيات المملكة

تواصل- سامر محمد:

شنّ سياسيون هنود هجوماً على عدد من الفضائيات السعودية والباكستانية التي يصل بثها إلى كشمير، والتي من بينها “العربية” وفضائيتا “القرآن” و”السُّنة” السعوديتان وغيرها من القنوات الإسلامية الناطقة بالإنجليزية والأوردية، والتي يحمل بعضها محتوى سلفياً، ضمن أكثر من 50 فضائية غير مسموح ببثها في الهند، بحسب صحيفة “بيزنس ستاندرد” الهندية.

ونقلت الصحيفة، عن وسائل إعلامية هندية أن حزب المؤتمر الهندي طلب اليوم السبت من الحكومة المركزية، البحث في هذا الأمر ووقف بثّ هذه القنوات في كشمير بحجة أنها تبث محتوى تحريضياً.

واعتبر الحزب، أن الوضع في جامو وكشمير هش جداً، وفي مثل هذه الظروف يعد بث مثل هذه القنوات خطيراً، وهو نفس الموقف الذي اتخذه الحزب الشيوعي الهندي.

من جانبها تحدثت وكالة “أيه إن آي نيوز” الهندية عن أن حزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم وعد بأن وكالات الاستخبارات الهندية ستضمن ألا يصل بث القنوات المناهضة للهند إلى كشمير، حسب تعبيرها.