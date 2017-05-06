‏ارتفاع أسعار النفط في ختام التعاملات الأمريكية

تواصل – وكالات:

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام في ختام التعاملات الأمريكية، ارتفاعا ملحوظا بعد أن كان قد تراجع إلى أقل مستوى لها خلال العام الحالي

وكانت التقارير قد أشارت إلى تراجع صادرات السعودية من النفط الخام خلال الشهر الماضي بأكثر من 670 ألف برميل يوميا وهو ما عزز الرغبة في شراء النفط.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي تسليم يونيو المقبل بمقدار 60 سنتا إلى 46.12 دولار للبرميل، بعد أن كان قد تراجع إلى أقل من 45 دولارًا للبرميل في بداية تعاملات اليوم.

يأتي ذلك بينما أشارت شركة “بيكر هيوز” للخدمات النفطية إلى استمرار ارتفاع عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع السادس عشر على التوالي، كما أشارت بيانات سوق العمل الأمريكية الصادرة إلى توفير 211 ألف وظيفة جديدة خلال أبريل الماضي وهو ما يزيد بشدة عن عدد الوظائف الجديدة في مارس الماضي.