 مصادر: إعادة محاكمة صاحب شاليه «الحفل المختلط» بجدة | صحيفة تواصل الالكترونية

مصادر: إعادة محاكمة صاحب شاليه «الحفل المختلط» بجدة

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مصادر: إعادة محاكمة صاحب شاليه «الحفل المختلط» بجدة

تواصل – جدة:

كشفت مصادر، اليوم السبت، أن إحدى المحاكم المختصة بصدد إعادة النظر في الحكم الصادر بحق رجل الأعمال صاحب الشاليه الذي أقيم فيه الحفل المختلط بجدة خلال عطلة عيد الفطر الماضي، وتم تداول مقطع فيديو له بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المصادر: إن “قرار إعادة المحاكمة جاء بعد نقض الادعاء للأحكام السابقة، ومطالبته بتشديد العقوبات على المتهمين”، مبينة أن الأحكام السابقة تضمنت سجن رجل الأعمال لمدة عامين، وإغلاق الشاليه لثلاث سنوات، إضافة لسجن 5 متهمين آخرين بين عام وثلاثة أعوام.

وأوضحت أن رجل الأعمال صاحب الشاليه متواجد حالياً خارج المملكة، مشيرة إلى صدور مذكرة قبض لإحضار نجله من الخارج بواسطة البوليس الدولي “الإنتربول”، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.

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