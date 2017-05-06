ناطحة سحاب تقتل 400 من الطيور المهاجرة

تواصل – وكالات:

قال مسؤولون، إن نحو 400 من الطيور المهاجرة ذات الريش البراق نفقت عندما ارتطمت ببرج إداري في تكساس، أثناء طيرانها خلال عاصفة.

وأضاف جوش هندرسون المشرف على خدمات الحيوان في شرطة جالفستون، أمس; إن العاملين بالمكاتب وصلوا إلى أعلى ناطحة سحاب في وسط جالفستون صباح الخميس، ووجدوا الطيور التي يتسم ريشها باللون الأزرق والأخضر والأصفر وبألوان أخرى نافقة على الأرض وفقاً لـ”رويترز”.

وأوضح أن الطيور النافقة البالغ عددها 395 طائراً تضم أكثر من 20 نوعاً، مشيراً إلى أن هذه الطيور التي كانت قادمة من أمريكا الوسطى والجنوبية ووصلت إلى مدينة جالفستون الساحلية، كانت مجهدة من الطيران فوق خليج المكسيك، حيث تهاجر الطيور إلى عدة مناطق عبر أمريكا الشمالية خلال الشهور الأكثر دفئاً من العام.

وقال ريتشارد جيبونز مدير إدارة الحفاظ على البيئة في منظمة هيوستن أودوبون: إن المدينة كانت تشهد عاصفة، وهو ما ربما أجبر الطيور على الطيران على ارتفاع منخفض، وإنها ربما أخطأت في الظلام رؤية أضواء ناطحة السحاب على أنها الشمس أو القمر، وتم نقل ثلاثة طيور ناجية إلى مركز للحياة البرية.