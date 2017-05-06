 بعد رفض مستوصف خاص استقبالها.. مواطنة تضع مولودها في سيارة زوجها | صحيفة تواصل الالكترونية

بعد رفض مستوصف خاص استقبالها.. مواطنة تضع مولودها في سيارة زوجها

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بعد رفض مستوصف خاص استقبالها.. مواطنة تضع مولودها في سيارة زوجها

تواصل – الدمام:

وضعت مواطنة مولودها داخل سيارة زوجها أمام أحد المستوصفات الخاصة بالدمام أول أمس الخميس، بمساعدة ممرضة كانت عابرة بالمكان قدرًا، بعد أن رفض طبيب بالمستوصف إدخالها لغرفة العمليات لـ”عدم وجود تأمين طبي لديها”.

وقالت الممرضة “أم عبدالمحسن”: إن “اللوم يقع على إدارة وأطباء المستوصف، وأنهم كان المفترض أن يقدروا الظرف بغض النظر عن المردود المادي”، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تشدد على ضرورة استقبال المنشآت الصحية الخاصة للحالات الطارئة مهما كانت الأسباب، بحسب صحيفة “المدينة”.

وكانت الممرضة التي تعمل بأحد المستشفيات الحكومية بالمنطقة الشرقية مرت في الموقع فشاهدت المرأة في حالة المخاض وهي تتألم داخل السيارة، فبادرت بتقديم المساعدة لها حتى وضعت مولوداً ذكراً.

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