تواصل – الرياض :
انتقل الى رحمة الله الشاب ثامر بن سعود بن ناصر العبيدان لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال للتايكوندو على أثر حادث مروري , وهو ابن خال الزميلة هياء الدكان .
و”تواصل” التي آلمها النبأ تتقدم بالتعزية لأسرة الفقيد وإلى الزميلة “الدكان” في وفاته وأن يلهم والدته ومحبيه الصبر والسلوان { إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ }.
وفاة الشاب «العبيدان» في حادث مروري والصلاة عليه عصرًا
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تواصل – الرياض :
آمين الله يغفر له ويرحمه شكرا تواصل
جزاكم الله خير وتقبل دعواتكم
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يربط على قلب أمه