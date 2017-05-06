وفاة الشاب «العبيدان» في حادث مروري والصلاة عليه عصرًا

تواصل – الرياض :

انتقل الى رحمة الله الشاب ثامر بن سعود بن ناصر العبيدان لاعب ‏المنتخب السعودي ونادي الهلال للتايكوندو على أثر حادث مروري , وهو ابن خال الزميلة هياء الدكان .

و”تواصل” التي آلمها النبأ تتقدم بالتعزية لأسرة الفقيد وإلى الزميلة “الدكان” في وفاته وأن يلهم والدته ومحبيه الصبر والسلوان { إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ }.