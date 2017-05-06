 وفاة الشاب «العبيدان» في حادث مروري والصلاة عليه عصرًا | صحيفة تواصل الالكترونية

وفاة الشاب «العبيدان» في حادث مروري والصلاة عليه عصرًا

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وفاة الشاب «العبيدان» في حادث مروري والصلاة عليه عصرًا

تواصل – الرياض :
انتقل الى رحمة الله الشاب ثامر بن سعود بن ناصر العبيدان لاعب ‏المنتخب السعودي ونادي الهلال للتايكوندو على أثر حادث مروري , وهو ابن خال الزميلة هياء الدكان .
و”تواصل” التي آلمها النبأ تتقدم بالتعزية لأسرة الفقيد وإلى الزميلة “الدكان” في وفاته وأن يلهم والدته ومحبيه الصبر والسلوان { إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ }.

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