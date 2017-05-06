اكتشاف تطابق إجابات 6 مبتعثين سعوديين في نيوزيلندا.. كيف تصرَّف معهم المعهد؟

تواصل- سامر محمد:

نفي رئيس معهد “يونيتك” للتكنولوجيا في نيوزيلندا أن تكون جنسية 6 مبتعثين سعوديين قد لعبت دورا عند النظر في اتهامهم بالغش في اختبارهم النهائي.

وأشارت صحيفة “نيوز هوب” النيوزيلندية إلى أن الطلاب سمح لهم بالنجاح في دورتهم الكهربائية على الرغم من إجابتهم بشكل شبه متطابق على اثنين من الأسئلة.

وأضافت أن مسؤولين من الحكومة السعودية حضرا اجتماعا مهما عندما حقق المعهد في تلك المسألة، ولم ينف الدكتور “ريك إد” الرئيس التنفيذي للمعهد حدوث الغش، لكنه أكد أن المعهد اتخذ المسار الصحيح في قراره.

ووجد التحقيق أن سؤالين من أسئلة الاختبار كانا متطابقين مع سؤالين في اختبارات امتحان العام السابق، وأن الطلاب كان لديهم القدرة على تذكر نفس الإجابات النموذجية.

وأكد الدكتور “إد” على أن الشيء الوحيد الذي أخذه المعهد في الاعتبار هو ما إذا كان الطلاب قد حققوا المعايير المطلوبة للنجاح في الدورة، ولم يؤخذ في الاعتبار سوى الظروف الأكاديمية الفعلية.

من جانبه اتهم محاضر – يعتقد أنه استقال من المعهد بشكل احتجاجي -، المعهد بالتعامل بمعايير مزدوجة على حساب صحة وراحة أعضاء هيئة التدريس، وهو ما نفاه رئيس المعهد الذي أكد أن المحاضر ترك المعهد قبل ظهور نتائج التحقيق وقبل أن يصدر المحقق قراره.