توقعات «الأرصاد»: فرصة لهطول أمطار على معظم المناطق

تواصل- واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تهيؤ الفرصة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران ، وجازان، وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية للطائف، بينما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق الجوف، الحدود الشمالية ،القصيم ،حائل ،الرياض والشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي،وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترين،و حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج،بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة،و ارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع،و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج.