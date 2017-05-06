تعليق «واشنطن بوست» على تسمية سعودي لابنته بـ«إيفانكا»

تواصل- سامر محمد:

علقت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية على تسمية مواطن سعودي لابنته باسم “إيفانكا” على اسم ابنة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، مشيرة إلى أنه ومنذ وصول “ترامب” للبيت الأبيض في يناير الماضي وهو يتمتع بعلاقة دافئة مع قادة المملكة جراء عدم الثقة المشتركة في مصالح إيران بالشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ومع إعلان الرئيس الأمريكي عن زيارته للمملكة في نهاية مايو الجاري، أشعلت أسرة سعودية النقاش بشأن قرارها تسمية ابنتها على اسم “إيفانكا” ابنة الرئيس “ترامب”.

وذكرت أن نقاشا جرى من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، في المملكة بشأن ما إذا كان الاسم مناسبًا، حيث اعتبر البعض أن الاسم فريدًا، في حين عبر آخرون عن قلقهم من أن الطفلة قد تواجه مشكلات اجتماعية بعد ذلك في حياتها.

وتحدثت عن أنه ليس كل السعوديين لديهم وجهات نظر إيجابية تجاه أسرة “ترامب” كوالد الطفلة، ففي استطلاع للرأي جرى في أكتوبر الماضي أظهر أن معظم السعوديين كانوا يأملون في رئاسة “هيلاري كلينتون”، ومع ذلك رأت الصحيفة أن تدخل “ترامب” في سوريا يبدو أنه منحه الاحترام لدى البعض على الأقل في العالم العربي، حيث يسمى بأبو إيفانكا الأمريكي على مواقع التواصل الاجتماعي.