 أمير تبوك يوجه بإبعاد العمالة المتسببة في تقديم اللحوم الفاسدة بالمطاعم | صحيفة تواصل الالكترونية

أمير تبوك يوجه بإبعاد العمالة المتسببة في تقديم اللحوم الفاسدة بالمطاعم

0
أمير تبوك يوجه بإبعاد العمالة المتسببة في تقديم اللحوم الفاسدة بالمطاعم

تواصل – تبوك:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الجهات المعنية بأمانة المنطقة بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وإيقاع أشد العقوبات على المخالفين.

كما وجه بإبعاد جميع العمالة المتسببة في بيع اللحوم الفاسدة أو تقديمها في المطاعم، وذلك عقب الحملة التي قامت بها أمانة المنطقة مؤخراً على المحلات والمطاعم.

وأشار أمير تبوك إلى أن المواطن والمقيم لهما دور مهم في هذا الجانب من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات يرتكبها ضعاف النفوس والتعاون مع الأجهزة المختصة في سبيل ذلك.

شاهد ايضا

اتفاق مناطق خفض التصعيد بسوريا يدخل حيز التنفيذ

اتفاق مناطق خفض التصعيد بسوريا يدخل حيز التنفيذ

تأخير جميع الرحلات المغادرة من وإلى مطار الدمام

تأخير جميع الرحلات المغادرة من وإلى مطار الدمام

رسالة صوتية من «حميدان التركي» بعد رفض الإفراج عنه

رسالة صوتية من «حميدان التركي» بعد رفض الإفراج عنه

سطو مسلح على محل ذهب بـ«ضباء» (صور)

سطو مسلح على محل ذهب بـ«ضباء» (صور)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>