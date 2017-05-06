أمير تبوك يوجه بإبعاد العمالة المتسببة في تقديم اللحوم الفاسدة بالمطاعم

تواصل – تبوك:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الجهات المعنية بأمانة المنطقة بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وإيقاع أشد العقوبات على المخالفين.

كما وجه بإبعاد جميع العمالة المتسببة في بيع اللحوم الفاسدة أو تقديمها في المطاعم، وذلك عقب الحملة التي قامت بها أمانة المنطقة مؤخراً على المحلات والمطاعم.

وأشار أمير تبوك إلى أن المواطن والمقيم لهما دور مهم في هذا الجانب من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات يرتكبها ضعاف النفوس والتعاون مع الأجهزة المختصة في سبيل ذلك.