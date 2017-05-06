اتفاق مناطق خفض التصعيد بسوريا يدخل حيز التنفيذ

تواصل – وكالات:

بدأت الأطراف السورية في تنفيذ اتفاق المناطق الآمنة، بحلول اليوم السبت، ليشمل أربع مناطق وهي ريف إدلب والمناطق المحاذية في شمال شرقي ريف اللاذقية، وريف حلب الغربي وشمالي ريف حماة.

وكان نائب وزير الدفاع الروسي الكسندر فومين أعلن خلال مؤتمر صحفي الجمعة أن كل الأطراف المتصارعة ستوقف هجماتها في المناطق موضوع الاتفاق اعتبارا من منتصف هذه الليلة “لتوفير الأوضاع الآمنة التي ستشجع اللاجئين على العودة الطوعية لبيوتهم في هذه المناطق إلى جانب توفير إمدادات الإغاثة والرعاية الطبية على وجه السرعة لهذه المناطق”.

وتم التوصل إلى اتفاق إقامة المناطق الآمنة الأربع في محادثات بكازخستان بين روسيا وإيران اللتين تدعمان نظام بشار الأسد. ووافقت تركيا، على أن تكون ضامنا للاتفاق.