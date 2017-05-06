 بالفيديو.. الجمارك الأردنية تحبط أغرب محاولة تهريب حبوب كبتاجون | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. الجمارك الأردنية تحبط أغرب محاولة تهريب حبوب كبتاجون

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تواصل ـ وكالات:

أحبطت الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك المفرق بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات الأردنية، عملية كبرى لتهريب المخدرات تزيد عن (نصف مليون) حبة كبتاجون في شاحنة محملة بـ”الخراف”، حيث وجدت الضبطية مخبأة بطريقة احترافية داخل صوف الخراف، علماً بأن الشاحنة تحتوي على (350) رأساً من الخراف.

وأكد مدير عام الجمارك الأردنية أن هذه الضبطية تعتبر من الضبطيات النوعية التي تأتي ضمن جهود موظفي الجمارك المبنية على تأهيل الكادر البشري والتدريب المستمر وقاعدة البيانات في التحري عن الشحنات ذات الخطورة العالية، بالإضافة إلى المعلومات الاستخبارية الجمركية المستقاة عن السلع والبضائع وذلك لمنع دخول هذه الآفة الخطيرة إلى أراضي المملكة حفاظاً على سلامة أمن الوطن والمواطن على حد سواء.

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