ضبط «درباوي» مارس التفحيط وعبث بالمسطحات الخضراء في الجبيل الصناعية (فيديو)

تواصل ـ الجبيل:

ألقت الجهات الأمنية بالجبيل ممثلة في إدارة مرور المحافظة، القبض على “درباوي” مارس التفحيط على المسطحات الخضراء الممتدة على كورنيش مدينة الجبيل الصناعية.

وكان أحد الموجودين في الكورنيش، وثّق إتلاف الشاب للممتلكات العامة، وقام بنشر الفيديو عبر تطبيق “سناب شات” ليجد تداولاً واسعاً، واستنكاراً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أدانوا ما قام به الشاب، وطالبوا بسرعة القبض عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، ولم تمض سوى أيام قليلة لتتمكن إدارة مرور الجبيل من القبض على الشاب واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.