وفاة وإصابة 9 في حادث انقلاب مركبة بجدة

تواصل – فهد بن حافظ:

توفي اثنين، وأصيب 7 آخرين، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب مركبة بجدة، فيما نقلت الحالات المصابة إلى مستشفى الحرس الوطني شرق جدة.

وقال المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبوزيد: إن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب نتج عنه حالتي وفاة وإصابتين خطيرتين و 4 إصابات متوسطة وحالة تم إسعافها بالموقع.

وأضاف أبوزيد: فور تلقي البلاغ هرعت (4) فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة بإشراف القائد الميداني محمد راشد، إلى موقع الحادث ونقل الحالات إلى مستشفى الحرس الوطني شرق جدة.