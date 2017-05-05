بالفيديو.. القوات المسلحة تصد هجوماً حوثيّاً قبالة نجران

تواصل ـ وكالات:

صدَّت القوات المسلحة في منطقة نجران، عصر اليوم الجمعة، هجوماً للميليشيات الحوثية، وحرس المخلوع صالح قبالة نجران.

وقَالَتْ مصادر إعلامية، إن فرقة راجلة من القوات المسلحة تمكنت من صد الهجوم، بعد محاولة الميليشيات تخطي الحرم الحدودي للمملكة؛ بهَدَف الاستيلاء على إحدى الرقابات العسكرية المُهِمَّة المطلة على الحدود اليمنية، وَفْقَاً لـ”العربية.نت”.

ونَجَحَتِ الفرقة الراجلة بالجيش، رغم صعوبة التضاريس من صد الهجوم عبر الأسلحة المباشرة، وبعض القذائف التي أطلقتها؛ ما شتت تحركات الميليشيات الحوثية، ودفعهم إلى الانسحاب كاملاً، خَاصَّة بعد إصابة قائدهم وبعض عناصرهم.