 «الحصيني» يتوقع حالة جوية ماطرة بدءاً من الغد | صحيفة تواصل الالكترونية

«الحصيني» يتوقع حالة جوية ماطرة بدءاً من الغد

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«الحصيني» يتوقع حالة جوية ماطرة بدءاً من الغد

تواصل – الرياض:

توقع الباحث في علم الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، تقدم كتلة رطبة جيدة نحو المملكة يقابلها موجات تبريد تستمر عِدَّة أَيَّام، وتبدأ الحالة المطرية يوم غدٍ السبت، مُشِيرَاً إلى أنه يمكن تصنيف قوة الحالة المتوقعة من خفيفة إلى متوسطة على الشمالية والشرقية والوسطى – بمشيئة الله -.

وأَضَافَ الحصيني أن الحالة تكون شبه قوية على أجزاء من محافظات منطقة الرياض الغربية، وجنوب المدينة المنورة، وقوية على مرتفعات الطائف والباحة، وعسير، وجازان، واحتمال تشكل السحب العملاقة التي تشتهر بغزارة أمطارها، وحبات بردها، وكثافة بروقها.

وأَوْضَحَ أنه من المتوقع أن تشكل السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها رعدي ممطر على أجزاء من مناطق مرتفعات مكة والمدينة النبوية، وتمتد أيضاً إلى مكة وجدة خَاصَّة شرقها والقصيم، وعموم منطقة الرياض ومحافظاتها بما فيها العاصمة الرياض، وشمال وغرب الشرقية، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان من بداية الأسبوع.

ومن المتوقع أن تمتد إلى الحدود الشمالية، وحائل، والأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر، ومن خفيفة إلى متوسطة وحبات برد قد تكون غزيرة على المصايف، والسيول أمر وارد ومن المتوقع أن تستمر لعدة أَيَّام، مع نشاط للرياح مثيرة للغبار على معظم المناطق.

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