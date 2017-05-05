 كوريا الشمالية: أمريكا أعلنت الحرب بتخطيطها لاغتيال «الزعيم» | صحيفة تواصل الالكترونية

كوريا الشمالية: أمريكا أعلنت الحرب بتخطيطها لاغتيال «الزعيم»

0
كوريا الشمالية: أمريكا أعلنت الحرب بتخطيطها لاغتيال «الزعيم»
رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون

تواصل – وكالات:

اتهمت كوريا الشمالية، الجمعة، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي ايه” بتدبير مخطط لاغتيال الزعيم كيم جونغ أون، وذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في أوْج التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة أمن الدولة في كوريا الشمالية أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي ايه”، والاستخبارات الكورية الجنوبية أعدت “مؤامرة وصفتها بالدنيئة تشمل استخدام “مواد بيولوجية­ كيميائية” لاغتيال الزعيم الكوري الشمالي خلال احتفالات في بيونغ يانغ.

ويَأْتِي الاتهام وسط تصعيد في الخطاب العدائي لبيونغ يانغ، وفي أجواء من التوتر الشديد مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأَضَافَ البيان، أن “سي آي ايه “والاستخبارات الكورية الجنوبية “أفسدتا عقائديّاً وقامتا برشوة مواطن من جمهورية كوريا الدِيمُقْرَاطِيّة الشعبية يُدعى كيم” لتنفيذ الهجوم على جونغ أون.

وتابع: “سنلاحق وسندمر بدون رحمة حتى آخر عميل للسي آي ايه، ودميتها الاستخبارات الكورية الجنوبية”، مُشِيرَاً إلى أن المخطط بمثابة “إعلان حرب”.

شاهد ايضا

«المرور» تنسق لتسليم مراكز «تقدير» لهيئة المقيمين المعتمدين

«المرور» تنسق لتسليم مراكز «تقدير» لهيئة المقيمين المعتمدين

«التنمية العقاري» يطلق حاسبة الدعم في شكلها الجديد

«التنمية العقاري» يطلق حاسبة الدعم في شكلها الجديد

جدة.. «شركة مقاولات كبرى» تؤخر رواتب 200 عامل وتطردهم من مسكنهم (فيديو وصور)

جدة.. «شركة مقاولات كبرى» تؤخر رواتب 200 عامل وتطردهم من مسكنهم (فيديو وصور)

«الحصيني» يتوقع حالة جوية ماطرة بدءاً من الغد

«الحصيني» يتوقع حالة جوية ماطرة بدءاً من الغد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>