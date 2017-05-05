جدة.. «شركة مقاولات كبرى» تؤخر رواتب 200 عامل وتطردهم من مسكنهم (فيديو وصور)

تواصل – فهد بن حافظ:

طردت شركة الخضري للمقاولات، المتعاقدة مع أمانة جدة في عِدَّة مشاريع، ما يقارب 200 عامل في العراء كانوا يسْكُنون في مركز العمليات والسكن شرق جدة، بعد مطالبات العمالة للشركة بتسديد رواتبهم المتأخرة من 3 إلى 6 أشهر.

وذكر العاملون بالشركة، في مقطع فيديو للمواطن علي الزبيدي، أَنَّ الشركة طردتهم منذ 6 أَيَّام – من تاريخ تصوير المقطع – فقط لِأنَّهم طالبوا برواتبهم المتأخرة، وأنهم بلا مأكل أو مشرب، ويعانون من حرارة الشمس.

«تواصل» نقلت مطالب العمالة إلى شركة الخضري، عبر البريد الإلكتروني الرسمي للشركة، ووضحت الحالة السيئة التي يعيشها 200 عامل، لكن لم نتلقَّ أَي رد حيال طرد العمالة من مسكنهم، وإيقاف رواتبهم حتى إعداد هذا الخبر.

يُشَارُ إلى أنه بِحَسَبِ الفصل الثاني من واجبات وقواعد التأديب من المادة الحادية والستين من نظام العمل، والذي ينص في الفقرة الأولى على إضافة الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تَطْبِيقَاً له، يجب على صاحب العمل كالتالي: “أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جُزْءَاً منه، وأن يعامل عماله بالاحْترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم”.