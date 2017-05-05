«التنمية العقاري» يطلق حاسبة الدعم في شكلها الجديد

تواصل ـ الرياض:

أطلق صندوق التنمية العقاري، الجمعة، حاسبة الدعم في شكلها الجديد، بعد أن أجرى عليها التعديلات اللازمة لتتوافق مع الآلية الجديدة للدعم الحكومي للمواطنين المستفيدين من برنامج التمويل المَدْعُوم من الصندوق للذين يزيد دخلهم الشهري على أربعة عشر ألف ريال.

وجاء إطلاق الصندوق للحاسبة بعد إعلانه عن دعمه الكامل، وبنسبة 100٪‏ للفوائد على قروض المواطنين الذين تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، في حين ستتفاوت نسبة الدعم في حال زيادة راتب المواطن عن هذا الحد، وللدخول للحاسبة عبر الرابط التالي http://redf.gov.sa/GetCalculator/GetCalculator.aspx

وتَجْدُر الإشارة أن جميع الحاصلين على التمويل المَدْعُوم من أصحاب الدخل الشهري 14 ألف ريال، أو أقل، سيتم إدراجهم تلقائيّاً ضمن قائمة المستفيدين من الدعم الكامل.