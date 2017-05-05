«المرور» تنسق لتسليم مراكز «تقدير» لهيئة المقيمين المعتمدين

تواصل – محمد المقصّي:

أنهت الإدارة العامة للمرور بالرياض الاجتماع النهائي للتنسيق في تسليم جميع مراكز التقدير للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وسيكون في كل مركز “تقدير” ثلاثة مندوبين من المعارض؛ ليتم تحويل السيارات في المسار ويقدرونها قبل الحادث وبعده.

وَأَكَّدَ لـ”تواصل” المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، سعادة العقيد طارق الربيعان: “أن مشروع تسليم تقديرات المركبات المتضررة من الحوادث المرورية من إشراف إدارة المرور؛ لتكون تحت إشراف مباشر ومسؤول مِنْ قِبَلِ الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، والمشروع الآن في مرحلته الانتقالية في مدينة الرياض حتى يكتمل تَمَامَاً في المستقبل القريب بإذن الله، والتفاصيل ستكون مكتملة وقت التدشين، ويحتمل أن يكون ذلك الأسبوع القادم، أو الذي يليه.

وقال الربيعان: يوجد خدمة جديدة وهي عند حصول الحادث بإمكان العميل طلب “أوبر وسطحة” عن طريق برنامج نجم، الأوبر مهمته يوصل العميل لمنزله، والسطحة توصل السيارة للتقدير بدون أن يتم دفع تكاليف تلك الخدمات.

وأَضَافَ تتحول السيارة لدى شيخ المعارض في هذا الحالات (إذا كانت السيارة ضررها كبير وتالفة ولا يمكن إصلاحها، وَإِذَا كانت مكلفة ويصل قيمة إصلاحها 50‎%‎ من قيمتها السوقية، إذا لم تتوفر لها قطع غيار سواء عند الوكيل أو تجار القطع، وَإِذَا كانت نادرة ولا يوجد لها وكيل أو تحفة، وَإِذَا كان عمرها 10 سنوات فأكثر ويوجد عليها إصلاحات سابقة).

وبين أن السيارة التي يقدر المركز بأنّها تالفة تسقط لوحاتها من النظام، ويتم بيعها تشليح فقط، والسيارة المكلفة لا بُدَّ للعميل بعد إصلاحها أن يَأْتِي بِكَشْفٍ عن جودة الإصلاح، مثل إصلاح الوسادات الهوائية، وسلامة الشاص للسيارة، ثُمَّ يَأْتِي القرار بفتح النظام للسيارة، أو يتم إتلافها.