في استطلاع للرأي.. مواطنون يعبِّرون عن تفاؤلهم بتحسن الوضع الاقتصادي

تواصل ـ وكالات:

كَشَفَتْ دراسة عن مؤشر “ثقة المستهلك في الشرق الأوسط”، والتي استطلع فيها موقع “بيت.كوم” للتوظيف مُؤخَّرَاً رأي مواطنين حول الأوضاع الشخصية والاقتصادية وظروف العمل في المنطقة، أن 43 في المائة من الذين أجابوا عن الأسئلة في المملكة بأن الاقتصاد إما “تحسن”، أو “بقي على حاله” خلال الأشهر الستة الماضية، وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أعرب 36 في المائة من المجيبين عن تفاؤلهم بتحسن الاقتصاد.

وتشير الدراسة إلى أن أكثر من 53 في المائة من المشاركين في الدراسة في المملكة يعتقدون أن وضعهم المالي الحالي هو الآن “أفضل”، أو “كما كان قبل ستة أشهر”، وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، يتوقع 37 في المائة من المشاركين أن وضعهم المالي “سيتحسن” خلال الأشهر الستة المقبلة، بينما يتوقع 23 في المائة أنه “سيبقى كما هو عليه الآن”. في حين يتوقع 21 في المائة فقط بأن وضعهم سيصبح “أسوأ”.

وفيما يتعلق بآراء السكان حول تكاليف المعيشة، توقعت نسبة 73 في المائة أن “ترتفع” تكلفة المعيشة خلال الأشهر الستة المقبلة، مقابل نسبة 14 في المائة التي توقعت أن “تبقى تكاليف المعيشة كما هي”. في حين توقعت نسبة 6 في المائة أن تكاليف المعيشة “ستنخفض” خلال الفترة نفسها.

وقال 43 في المائة من المشاركين في الدراسة بالمملكة: إنهم يشعرون بالرضا عن فرص النمو الوظيفي المُقدمة لهم في العمل، أما فيما يتعلق بالتعويضات، أفَادَ 37 في المائة بأنهم يشعرون بالرضا عن التعويضات التي يَحْصُلون عليها. وأفَادَ 50 في المائة من المشاركين بأنهم يشعرون بالرضا عن المزايا غير النقدية التي يتلقونها، و39 في المائة يشعرون بالرضا عن الأمن الوظيفي في شركاتهم الحالية.

وقال 28 في المائة من المشاركين في الدراسة في السعودية: إنهم يخططون لشراء سيارة للاستخدام الشخصي خلال العام الجاري، ومن أولئك الذين يخططون لشراء سيارة، قال 55 في المائة: إنهم ينوون شراء سيارة جديدة، في حين قال 32 في المائة: إنهم يخططون لشراء سيارة مستعملة.

أَفَادَتْ نسبة 23 في المائة من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يخططون لشراء عقار خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وفيما يتعلق بنوع العقار، قال 38 في المائة: إنهم يخططون لشراء شقة، في حين ينوي 28 في المائة شراء فيلا أو منزل ريفي أو شاليه، ويخطط 28 في المائة آخرون للاستثمار في العقارات التجارية.