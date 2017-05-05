‏رغم مرضها بالسرطان.. المعلمة «ريم العتيبي» تشارك طالباتها تخرجهن بهدايا قيمة

تواصل – الرياض:

دشن مغردو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وسماً بِعُنْوَان: “المعلمة ريم العتيبي”، تَقْدِيرَاً وتكريماً للمعلمة ريم العتيبي التي تعمل في ثانوية أم المؤمنين عائشة بالحرس الوطني بالرياض، بعد أن حبسها مرضها عن مشاركة طالباتها حفل التخرج، فأرسلت لهم هداياهم لتشاركهم فرحهم في لافتة إنسانية تترجم كل معاني الوفاء والحب.

وعبرت الطالبات خلال الوسم عن تقديرهن للمعلمة ريم العتيبي، مؤكدات أنها ليست مجرد معلمة، بل كانت أُمَّاً، وشقيقة، وصديقة، داعين الله عَزَّ وَجَلَّ بالشفاء العاجل لها.

وكانت المعلمة ريم تُدرِّس مادة الأحياء في ثانوية أم المؤمنين عائشة بالحرس الوطني بالرياض، إلا أنها أُصِيبَتْ بالسرطان قبل عِدَّة شهور تركت على إِثْرَها المدرسة لمتابعة علاجها، وفوجئ الطالبات المحتفلات أمس بحفل تخرجهن بإرسال المعلمة هدايا قيمة لكل الطالبات.

يذكر أن وسم “المعلمة ريم العتيبي” انتشر بين المتابعين وسط دعوات صادقة بالشفاء أوصلته للترند، واقترح عدد منهم تكريمها كأقل ما يقدم لها لوفائها لمهنتها وطالباتها.

من جانبه، وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، بتكريم المعلمة ريم العتيبي لحرصها واهتمامها بطالباتها.