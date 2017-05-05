فلسطين.. نجاة طفلة إثر سقوطها من لعبة ملاهي تدور بسرعة كبيرة (فيديو)

تواصل – وكالات:

نجت طفلة (8 سنوات) من مخاطر وخيمة كادت أن تلحق بها، وذلك بعد سقوطها بصورة مروعة من إحدى ألعاب الملاهي الدوارة بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة بفلسطين، حيث قذفت اللعبة الطفلة بعيداً لترتطم بمعلمتين كانتا تقفان بالقرب من اللعبة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التوصل الاجتماعي الطفلة وهي تسقط من مقعدها في اللعبة التي كانت تدور بسرعة، لتصطدم بالمعلمتين، ما أدى لسقوطهن جميعاً على الأرض بقوة.

وقد تعرضت الطفلة وفقاً لموقع “دوز” الإلكتروني المتخصص في أخبار مدينة نابلس، لكسر في اليد والأنف ورضوض في أجزاء من جسدها، فيما أصيبت إحدى المعلمتين بكسر في الأنف والأخرى بكسور في الأسنان.