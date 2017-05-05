جدة.. الإطاحة بـ4 أفارقة امتهنوا سرقة السيارات وبيعها بعد تغيير معالمها

تواصل – خالد العبدالله:

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، بأن الجهات الامنية بشرطة محافظة جدة تلقت عدد من البلاغات تتضمن سرقة سيارات، وعلى ضوء تلك البلاغات باشرت شعبة التحريات والبحث العمل للكشف عن هوية الجناة وبفضل من الله تكللت تلك الجهود المبذولة بتحديد هوية 4 متهمين من جنسية أفريقية.

وأضاف العقيد القرشي، أن الدلائل أشارت إلى وقوفهم خلف تلك السرقات، وتم القبض عليهم من خلال كمائن محكمة، وبإجراءات الاستدلال الأولية وسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم وقاموا بالإدلاء على مكان إخفاء 3 سيارات مسروقة، حيث عثر عليها بحوزتهم بعد تغيير معالمها وتبديل لوحاتها وقص أرقام هياكلها ووضع أخرى مزيفة بدلاً منها، تم التحفظ على المتهمين وإحالتهم لمركز الشرطة المختص تمهيدا لإحالتهم لجهة الاختصاص.