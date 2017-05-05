خطة فعّالة لمنع إهدار الطعام

تواصل ـ وكالات:

كثير من الناس لديهم طعام مُهدر في حياتهم اليومية، حيث يقومون برمي المواد الغذائية الزائدة عن الحاجة (المشتراة أو المُعّدة) في مكب النفايات، أو تركها حتى تفسد، أو القيام بتطوير سلوكيات أخرى من شأنها إهدار الطعام.

ويرى البعض أن أسباب إهدار الطعام أمر واجب الفهم لأنه يؤثر على كيفية بناء نظم غذائية أكثر استدامة، ومن خلال هذه الخطة سنتعرف على طريقة تجنب الهدر غير المبرر للطعام بحسب الخطوات التالية:

1. تبضع بذكاء – أكثر من ثُلثنا يذهب للتسوق دون قائمة مشتريات؛ خطط وجبات طعامك، واستخدام قوائم البقالة، وتجنب الشراء العشوائي، بهذه الطريقة، ستكون أقل احتمالا لشراء الأشياء التي لا تحتاج إليها والتي كنت من غير المحتمل أن تستهلكها في الواقع، كن واقعيا، إذا كنت تعرف أنك ستقوم بالطهي لشخص واحد، فلن تحتاج نفس كمية الطعام المستهلكة لأسرة مكونة من أربعة أفراد، تفحص الغذاء المُخزن لديك أو المحفوظ في ثلاجتك قبل القيام بالتبضع.

2. كن شجاعا، اشتري الفواكه والخضروات غير متناسقة القوام، غالبا ما يُلقى بالفواكه والخضروات بعيدا بسبب حجمها أو شكلها أو اللون لا يتطابقوا بالضرورة مع معايير الجمال، ولكن بنسبة كبيرة، فهي صالحة تماما للاستهلاك، وشراؤها يقطع شوطا طويلا لحفظ كميات كبيرة من الفواكه والخضروات من سلة المهملات .

3. الحفاظ على ثلاجتك صحية ونظفها، الاحتياجات الغذائية يتم تخزينها بين 1 و 5 درجات مئوية لتبقى نضرة وصالحة للاستخدام فترة طويلة.

4. ممارسة مبدأ ما يأتي أولاً يُلقى به أولاً – عندما تخطط لوجبات طعامك، حاول استخدام المنتجات التي اشتريتها أولاّ، عند ملء الثلاجة انقل المنتجات القديمة إلى الأمام وضع تلك المشتراة حديثا في الخلف.

5. عليك فهم مبدأ “تاريخ انتهاء الصلاحية” الشيء الأكثر أهمية هو أن نفهم الفرق بين “استخدام قبل” و “يُفضل قبل” التواريخ. “استخدام من قبل” يشير إلى التاريخ، الذي ببلوغه يظل الغذاء آمن لكي يؤكل. في حين أن “أفضل من قبل” يعني أن جودة الغذاء أفضل قبل تاريخ، لكنه لا يزال آمنا للاستهلاك. علامات تواريخ أخرى يمكن العثور عليها على عبوة المواد الغذائية تشمل “يُباع قبل” التواريخ والتي تفيد دوران المخزون لدى الصانعين وتجار التجزئة.

6. لا تتخلص من المواد الغذائية المطبوخة لأنك طهيت أكثر من اللازم، استخدام البقايا لعمل وجبات الطعام هي وسيلة ذكية لضمان أن تأكل كل ما اشتريته، فبدلا من إلقاء بقايا الطعام في سلة المهملات، لماذا لا تستخدمها لوجبات الغد؟ يمكن إضافة القليل من التونة إلى المعكرونة وتقدم معكرونة في الفرن، ملعقة كبيرة من الخضار المطبوخ يمكن أن تكون أساس لتناول وجبة طاجن.

7. إذا كنت لا تريد أن تأكل بقايا الطعام في اليوم التالي لأنها مطبوخة، جمدها واحفظها لوقت لاحق. تذكر دائما التعامل بشكل صحيح لتخزين البقايا، بما في ذلك إعادة التسخين، لتجنب مرضك أنت أو عائلتك. والتخطيط للوجبة بمكن أن يساعد أيضا.

8. حولها لغذاء للحديقة – بعض بقايا الطعام أمر لا مفر منه، فلماذا لا تُخصص سلة سماد لقشور الفواكه والخضروات، ففي غضون أشهر قليلة سوف ينتهي بك الأمر في مصاف الأغنياء، فالسماد قيما لنباتاتك، إذا كان لديك فضلات طعام مطبوخ، خلاط السماد المنزلي أو المجتمعي سيقوم بالمهمة، كل ما عليك هو ملئه بباقي طعامك (يمكنك أيضا وضع الأسماك واللحوم فيه)، ويُرش فوقه طبقة من الميكروبات الخاصة وتترك لتخمر، ويمكن استخدام هذا المنتج لتسميد النباتات المنزلية وفي الحدائق.