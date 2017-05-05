«النقد»: لا اندماجات جديدة في القطاع المصرفي بالمملكة

تواصل ـ الرياض:

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أحمد الخليفي: إن المؤسسة تتبنى سياسة منفتحة بشأن البنوك الأجنبية التي ترغب في فتح فروع لها بالمملكة، كاشفاً عن تلقيهم طلباً من أحد البنوك للدخول في السوق السعودية.

وأوضح الخليفي، في تصريحات صحفية عقب افتتاح فرع بنك قطر الوطني (QNB) بالعاصمة الرياض أمس “الخميس”، أن المملكة لم تغلق الباب أمام دخول المزيد من المصارف الأجنبية، مشيراً إلى افتتاح بنك الإمارات دبي الوطني لفروع إضافية له بالمملكة.

وأضاف أن المؤسسة تنتظر أي طلبات يمكن أن تتقدم بها مصارف محلية للاندماج فيما بينها، لافتاً إلى أنه لا يرى الآن أي اندماجات تلوح في الأفق بعد الاتفاق الأخير بين البنك الأول والبنك السعودي البريطاني “ساب” على بدء محادثات بخصوص اندماج محتمل بينهما.