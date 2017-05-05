 مصادر بـ«البنتاجون» تؤكد استهداف أمريكا لمجمع يتضمن مسجداً بسوريا | صحيفة تواصل الالكترونية

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مصادر بـ«البنتاجون» تؤكد استهداف أمريكا لمجمع يتضمن مسجداً بسوريا

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مصادر بـ«البنتاجون» تؤكد استهداف أمريكا لمجمع يتضمن مسجداً بسوريا

تواصل ـ وكالات:

كَشَفَتْ مصادر بوزارة الدِّفَاع الأمريكية “البنتاجون” أن التحقيقات التي أجرتها القيادة المركزية بالجيش الأمريكي أَظْهَرَتْ استهداف مجمع أبنية تضمنت مسجداً، في إدلب بسوريا.

وأَوْضَحَتْ أن الغارة الأمريكية التي وقعت في 16 مارس الماضي، اسْتَهْدَفَتْ المسجد بشكل غير متعمد، وذلك بعد نفي مسؤولين أمريكيين استهداف المسجد باعتباره مدرجاً على قائمة المواقع غير المسموح باستهدافها إلى جانب المستشفيات والمدارس.

تَجْدُر الإشارة إلى أن البنتاجون بيَّن بعد الغارة أن مجمع المباني كان يستخدم مِنْ قِبَلِ تنظيم القاعدة، ولا تتوافر معلومات إن كان هذا الهدف قد أُزيل عن قائمة المواقع التي يمنع استهدافها؛ وَهُوَ الأمْر الذي لم ينتبه له المخططون العسكريون.

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