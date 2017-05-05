الرئيس الأمريكي: أفتخر أن تكون أولى جولاتي الخارجية إلى السعودية

تواصل – وكالات:

أفصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب وجهه للشعب الأمريكي، أن أولى وجهاته الخارجية ستكون للمملكة العربية السعودية، واصفاً زيارته لها بالتاريخية والمهمة.

وقال “ترامب”، في خطابٍ ألقاه من أمام البيت الأبيض، “يسرني اليوم وبكل فخر أن أوجه لكم وأشارككم هذا الإعلان التاريخي، إن أولى رحلاتي الخارجية منذ توليت رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ستكون إلى المملكة العربية السعودية”.

وأضاف، “رحلتي إلى المملكة العربية السعودية ستتضمن اجتماعاً تاريخياً بقادة من مختلف دول العالم الإسلامي، حيث إن المملكة هي الراعية لأقدس بقعتين لدى المسلمين، ومن المملكة سنؤسس لعهد جديد من التعاون مع حلفائنا في الدول الإسلامية”.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن ترامب سيغادر نهاية شهر مايو الجاري الولايات المتحدة في أول زيارة خارجية له، وسيصل إلى الرياض في الثالث والعشرين من مايو الجاري.