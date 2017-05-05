 الرئيس الأمريكي: أفتخر أن تكون أولى جولاتي الخارجية إلى السعودية | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

«النقد»: لا اندماجات جديدة في القطاع المصرفي بالمملكة الرئيس الأمريكي: أفتخر أن تكون أولى جولاتي الخارجية إلى السعودية مصادر بـ«البنتاجون» تؤكد استهداف أمريكا لمجمع يتضمن مسجداً بسوريا خبير عسكري: إيران لا تلتزم بالمواثيق وستُفشل اتفاق المناطق الآمنة في سوريا «العريفي»: لماذا لا يمنع «فيفا» إشارات التصليب في الملاعب؟ «أمانة كبار العلماء»: المفتي العام بخير وعافية ويستقبل الزائرين الآن في مجلسه العام «المطيري» يطالب الدول الإسلامية باتخاذ موقف ضد الصين لتضييقها على المسلمين الجزائر.. الحزب الحاكم يتصدر نتائج الانتخابات وانخفاض نسبة المشاركة واتهامات بالتزوير توطين «المولات» في حائل اعتباراً من العام الهجري المقبل بعد طعن «طبيب المدينة».. مغردون يطالبون بحماية الممارسين ومعاقبة المعتدي مستشفى الملك فهد بجازان يصرف علاجاً لمريض بالخطأ قد يتسبب في وفاته روسيا: المناطق السورية الآمنة ستغلق أمام طائرات أمريكا

الرئيس الأمريكي: أفتخر أن تكون أولى جولاتي الخارجية إلى السعودية

0
الرئيس الأمريكي: أفتخر أن تكون أولى جولاتي الخارجية إلى السعودية

تواصل – وكالات:

أفصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب وجهه للشعب الأمريكي، أن أولى وجهاته الخارجية ستكون للمملكة العربية السعودية، واصفاً زيارته لها بالتاريخية والمهمة.

وقال “ترامب”، في خطابٍ ألقاه من أمام البيت الأبيض، “يسرني اليوم وبكل فخر أن أوجه لكم وأشارككم هذا الإعلان التاريخي، إن أولى رحلاتي الخارجية منذ توليت رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ستكون إلى المملكة العربية السعودية”.

وأضاف، “رحلتي إلى المملكة العربية السعودية ستتضمن اجتماعاً تاريخياً بقادة من مختلف دول العالم الإسلامي، حيث إن المملكة هي الراعية لأقدس بقعتين لدى المسلمين، ومن المملكة سنؤسس لعهد جديد من التعاون مع حلفائنا في الدول الإسلامية”.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن ترامب سيغادر نهاية شهر مايو الجاري الولايات المتحدة في أول زيارة خارجية له، وسيصل إلى الرياض في الثالث والعشرين من مايو الجاري.

شاهد ايضا

«النقد»: لا اندماجات جديدة في القطاع المصرفي بالمملكة

«النقد»: لا اندماجات جديدة في القطاع المصرفي بالمملكة

مصادر بـ«البنتاجون» تؤكد استهداف أمريكا لمجمع يتضمن مسجداً بسوريا

مصادر بـ«البنتاجون» تؤكد استهداف أمريكا لمجمع يتضمن مسجداً بسوريا

خبير عسكري: إيران لا تلتزم بالمواثيق وستُفشل اتفاق المناطق الآمنة في سوريا

خبير عسكري: إيران لا تلتزم بالمواثيق وستُفشل اتفاق المناطق الآمنة في سوريا

«العريفي»: لماذا لا يمنع «فيفا» إشارات التصليب في الملاعب؟

«العريفي»: لماذا لا يمنع «فيفا» إشارات التصليب في الملاعب؟

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>