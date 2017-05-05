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طلاب ابتدائية حسان بن ثابت يودعون معلمهم بالدموع

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طلاب ابتدائية حسان بن ثابت يودعون معلمهم بالدموع

تواصل – عبدالله الحجوري:

نظم منسوبو مدرسة حسان بن ثابت الابتدائية حفل تكريم لزميلهم الأستاذ عبدالجليل بن علي الرويسي؛ بمناسبة تقاعده بعد 35 عَاماً من خدمته في المجال التعليمي، كان فيها مِثَالاً للمعلم المخلص، والمربي الناصح لأبنائه الطلاب.

وودع الطلاب الصغار معلمهم الأستاذ “الرويسي” بالدموع، فكانت دموعهم الهدية الأجمل في وداع معلمهم القدوة والمثل، بمشاركة أولياء الأمور.

وفي المساء في أحد الفنادق، وبحضور منسوبي المدرسة ومحبي الأستاذ عبدالجليل، نظم زملاؤه حفلاً تكريميّاً لزميلهم عرفاناً منهم لمَا قدمه.

وتضمن الحفل عرضاً مرئياً من إنتاج الأستاذ عبدالرحمن السناني، وكلمة للأستاذ عبدالرحمن العلوني، وقدم الحفل الأستاذ حامد الفزي، ثُمَّ اختتم الحفل بتكريم المحتفى به وتسليمه الهدايا والتقاط الصور التذكارية.

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