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«المطيري» يطالب الدول الإسلامية باتخاذ موقف ضد الصين لتضييقها على المسلمين

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«المطيري» يطالب الدول الإسلامية باتخاذ موقف ضد الصين لتضييقها على المسلمين

تواصل – الرياض:

طالب الدكتور حاكم المطيري‏ أستاذ التفسير والحديث بجامعة الكويت، الدول الإسلامية باتخاذ موقف موحد ضد الصين التي تمارس التضييق على المسلمين هناك.

وقال “المطيري” في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” يجب على دول العالم الإسلامي وشعوبه، إعلان رفضها لحظْر الصين اسم النبي محمد صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ورفض سياستها في التضييق على الشعائر الإسلامية، وعلى المسلمين فيها”.

واستدل المطيري في تغريدته بالتقرير الذي نُشر بِعُنْوَان: “الصين تمنع إطلاق أسماء إسلامية على مواليد المسلمين، مثل: مكة، ومحمد، وقرآن”.

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