«كوالكوم» تستعد للمطالبة بمنع دخول هواتف «آيفون» إلى أمريكا

تواصل ـ وكالات:

كشفت مصادر مُطَّلِعَة عن استعداد شركة تصنيع الرقائق كوالكوم لمطالبة لجنة التجارة الدولية المسؤولة عن سياسات الواردات الخَاصَّة بالولايات المتحدة لمنع هواتف آيفون من دخول البلاد.

ووَفْقَاً لتقرير جديد نشرته وكالة بلومبرغ نَقْلاً عن مصدر مجهول، أن ذلك يَأْتِي مع تصاعد المعركة القانونية بين شركتي كوالكوم وآبل بحَيْثُ إِنَّها قد تؤثر مستقبلاً على المستهلكين الأمريكيين.

وتمتلك لجنة التجارة الدولية السلطة فيما يخص تقييد الواردات من السلع التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى سبيل المثال فقد قامت شركة آبل بمنع بعض هواتف شركة سامسونغ القديمة من دخول الولايات المتحدة بِنَاءً عَلَى قرار من اللجنة في عام 2013.

وجاء قرار منع دخول بعض هواتف سامسونج القديمة بِنَاءً عَلَى زعمها تَعَدِّي الشركة على عِدَّة براءات اختراع تَابِعَة لها، وعلى الرغم من أن هواتف آيفون يجري تصميمها مِنْ قِبَلِ شركة آبل إلا أن عملية التصنيع والتجميع تتم في قارة آسيا، ويجب استيرادها لكي تصل إلى أيدي المستهلكين في الولايات المتحدة.

سبب الصراع

وكان الصراع اندلع بين الشركتين في أعقاب قيام آبل باستعمال رقائق مودم من شركة انتل Intel ضمن حوالي نصف أجهزة آيفون الجديدة في العام الماضي، وذلك بَدَلاً من شراء جميع رقائقها من كوالكوم، ورفعت آبل دعوى قضائية ضد شركة تصنيع الرقائق في شهر يناير (كانون الثاني) قائلة: إن كوالكوم تفرض عليها إتاوات فيما يخص هواتف آيفون بوجود أو عدم وجود رقائقها.

وردت شركة الرقائق برفع دعوى ضد شركة آبل في 10 أبريل (نيسان)؛ متهمة إياها بالإضرار بأعمالها وخرق الصفقات بين الشركتين، ويبدو أن كوالكوم تسعى إلى وقف وارادت آيفون بعد قرار آبل بتوقفها تَمَامَاً عن دفع الاتاوات لها فيما يخص تقنيات الاتصالات اللاسلكية الموجودة ضمن الأجهزة.