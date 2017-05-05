الجزائر.. الحزب الحاكم يتصدر نتائج الانتخابات وانخفاض نسبة المشاركة واتهامات بالتزوير

تواصل – الوكالات:

أَعْلَنَ وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، أن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الخميس، وَأَكَّدَ أن نسبة المشاركة بلغت بـ38.25%.

وقال “بدوي” في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الجمعة: إن حزب جبهة التحرير الوطني حَصَلَ على 164 من أصل 462 مقعداً في البرلمان، وحل التجمع الوطني الديمقراطي المشارك في السلطة ثَانِياً بـ97 مقعداً، وتحالف حركة مجتمع السلم الإسلامي المعارض ثَالِثَاً بـ33 مقعداً.

وأَوْضَحَ وزير الداخلية أن نحو ثمانية ملايين من أصل أكثر من 23 مليوناً مسجلين في القوائم الانتخابية، شَارَكُوا في الانتخابات بنسبة مشاركة قدرت بـ38.25%، وأَشَارَ إلى أن الأرقام المعلن عنها غير نهائية، وسيتم اعتمادها بعد تصديق المجلس الدستوري عليها، طِبْقَاً لـ “الجزيرة نت”.

وقَالَتْ وسائل إعلام جزائرية: إن انتخابات الأمس تميزت بالعدد المهم للأوراق الملغاة، ونقلت مقاطع مصورة قَالَتْ: إِنَّها عمليات تزوير عقب إغلاق مكاتب الاقتراع، بينما شَهِدَتْ بعض المناطق حوادثَ عنف متفرقة، اسْتَهْدَفَتْ عَدَدَاً من مكاتب الاقتراع.

الانتخابات شَارَكَ فيها أكثر من 12 ألف مرشح، يمثلون 57 حزباً وقوائم حرة، وهي الأولى التي تُنَظِّم في الجزائر بعد التعديلات الدستورية التي أقرت خلال العام الماضي.