خبير عسكري: إيران لا تلتزم بالمواثيق وستُفشل اتفاق المناطق الآمنة في سوريا

تواصل – وكالات:

استبعد الخبير العسكري الأردني اللواء المتقاعد فايز الدويري، أن تنجح الاتفاقية التي وقعت في العاصمة الكازاخية أستانة؛ لإنشاء مناطق وقف للتصعيد داخل سوريا.

وقال “الدويري”، وهو خبير بالشأن السوري، إن إيران لا يمكن أن تلتزم بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، خُصُوصَاً أنها تدعم أكثر من 60 فصيلاً شيعياً في سوريا.

وأَشَارَ الدويري إلى أن الوثيقة الموقعة لإنشاء مناطق آمنة، لم تحوِ كلمة وقف إطلاق النار، مُشِيرَاً إلى أن هذه المناطق ستخفض القتال دون وقفه، وأن وقف إطلاق النار وإراقة الدماء من الشروط الرئيسية لبدء الحوار.

واعتبر “الدويري”، أن المذكرة التي وقعتها روسيا وتركيا وإيران في أستانة، تخدم الدول الضامنة والنظام السوري أكثر من المعارضة في هذه المرحلة.

واتفقت، أمس الخميس، تركيا وروسيا وإيران في العاصمة الكازاخية أستانة، على نشر وحدات من قواتها؛ لحفظ الأمن بمناطق محددة في سوريا.