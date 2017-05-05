توطين «المولات» في حائل اعتباراً من العام الهجري المقبل

تواصل – سعود الخالد:

بموافقة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، في ملتقى شباب وشابات العمل 2017م (شعلة)، الذي أقيم مساء أمس الأول (الأربعاء) في مقر غرفة حائل، عن توطين المجمعات والمراكز التجارية (المولات) بالمنطقة، وذلك اعتباراً من مطلع العام الهجري المقبل 1 / 1 /1439هـ، لتوفير فرص العمل لشباب وشابات منطقة حائل.

وأكد أن الموافقة تأتي استجابة لقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توطين المراكز التجارية، والتزاماً بقرارات التأنيث للأنشطة والمحلات التي أصدرتها الوزارة سابقاً، حيث تم تشكيل لجنة من الإمارة وعدد من الجهات المعنية لمتابعة مشروع توطين المراكز التجارية بالمنطقة.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قد أصدر قراراً وزارياً، بتوطين العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات)، على السعوديين من الجنسين؛ وذلك حرصاً على تمكين طالبي العمل من السعوديين والسعوديات من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة.

ونص القرار الوزاري على الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحلات التي صدرت قرارات بتأنيثها، والتي تمثل معظم الأنشطة الموجودة في المراكز التجارية، كما نص القرار على وجوب الالتزام بشروط عمل المرأة.

وتضمن القرار أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية يحدد الخطة الزمنية للتطبيق ومواقعها، وفقاً لمعطيات السوق وبيانات طالبي العمل، ويتم التنسيق مع لجان التوطين في المناطق بشأن خطط التنفيذ المقررة ومواعيدها.

وفي وقت سابق، بدأت إجراءات توطين المراكز التجارية (المولات) في منطقة القصيم اعتباراً من مطلع العام الهجري القادم.