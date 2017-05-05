جهاز ذكي يتيح التحكم في الأجهزة عبر إيماءات محددة

تواصل ـ وكالات:

يتيح جهاز “Welle” الذكي تحويل أَي سطح إلى واجهة تفاعلية بهَدَف التحكم بالأشياء من حولك عبر إيماءات محددة، ويسمح للمستخدم القيام بعدة وظائف من خلال اختصارات، أو حركات معينة على السطح المستهدف، ويُمكن للمستخدم التحكم بتعريفها من خلال التطبيق الخاص بالجهاز على الهواتف الذكية.

بعد ربط الجهاز بالهاتف عن طريق البلوتوث، سيكون بوسع المستخدم تحديد الأجهزة التي ترغب بالتحكم بها وَفْقَاً لإيماءات معينة، فعلى سبيل المثال التحكم في التلفزيون، أو الإنارة، أو مكبرات الصوت، أو الأبواب الذكية، وحتى العروض التقديمية من خلال إيماءات محددة مُسْبَقَاً يتم كتابتها على السطح.

ويتوفر الجهاز كمشروع عبر منصة “كيك ستارتر” للتمويل الجماعي، ويُمكن للمستخدمين طلب نسخة منه مقابل 79 دولاراً أمريكيّاً، أو الاختيار من ضمن الباقات المتوفرة داخل المشروع، ومن المتوقع أن يُطرح المنتج بالأسواق بعد الانتهاء من مرحلة التمويل في أكتوبر المقبل.