ابتكار مادة «مثالية» لرصف الطرق من المخلفات البلاستيكية

تواصل – وكالات:

ابتكرت شركة بريطانية مادة صنعتها من مخلفات البلاستيك لاستخدامها في عملية رصف الطرق، بَدَلاً من مادة البيتومين المستخرجة من النفط الخام.

وقَالَتْ شركة “ماك ريبر” البريطانية: “إن المادة الجديدة على شكل حبيبات بلاستيكية، ويطلق عليها الاسم الكودي (إم.آر 6)، مصنوعة 100% من إعادة تدوير المخلفات؛ وبالتَّالي فإنها تستطيع أن تساهم في تقليل كميات مخلفات البلاستيك التي ينتهي بها المطاف إلى مقالب القمامة”.

وأَشَارَتِ الشركة إلى أن هذه المادة الجديدة “مثالية” لعملية الرصف، وأنها ليست فقط بديلاً أفضل للبيئة من البيتومين، لكنها أَيْضَاً أقوى 60% من البيتومين، وعمرها الافتراضي أطول بمقدار 10 أمثال عمر الأسفلت العادي. كما أنها أكثر مقاومة للتشققات والحفر، وأقل سعراً من مواد الرصف التقليدية.

وأَفَادَتْ تقارير إعلامية بأنه بدأ بالفعل الاستخدام التجريبي لهذه المادة في بعض الطرق البريطانية، حيث يمكن مشاهدة طرق مرصوفة باستخدام “إم.آر 6” في مناطق (كومبريا)، و(جلوسيستر) بإِنْجِلْتِرَا.