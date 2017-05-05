بورصة لندن تغير قواعدها لإدراج الشركات سعياً لجذب «أرامكو»

تواصل – رويترز:

قالت مصادر مطلعة: إن بورصة لندن تعكف على إعداد هيكل جديد للإدراج سيزيد من جاذبيتها لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو كي تدرج أسهمها فيها.

وتتنافس البورصات في أنحاء العالم على الفوز بقطعة من كعكة الطرح العام الأولي لأرامكو، المتوقع أن يكون الأكبر من نوعه في التاريخ.

ومن المنتظر أن تدرج أرامكو أسهمها في بورصة الرياض، وفي سوق واحدة على الأقل من أسواق الأسهم العالمية الكبرى.

وسافر رئيس البورصة كزافييه روليه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الشهر الماضي، إلى المملكة، واجتمع الاثنان مع صندوق الاستثمارات العامة الذي يعتبر صندوق الثروة السيادي للمملكة، والمتوقع أن يكون أحد صناع القرار الرئيسين في عملية الإدراج.