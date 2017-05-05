على مدار يومين وبرعاية المحافظ رجال ألمع تستضيف «هايكنج رجال ألمع» 

تواصل – بدر العبدالرحمن:

تحت رعاية محافظ رجال ألمع صالح بن سعد حسين آل فردان تُنَظِّم “دروب العرب”، بالتعاون مع لجنة التنمية السياحية في رجال ألمع، وإدارة التعليم رحلة #هايكنج_رجال_ألمع، وذلك يومي الجمعة والسبت 14 و15 شعبان الْمُوَافِق 12 و13 مايو الجاري في عقبة المشاة المعروفة باسم عقبة الصما والتي يبلغ طولها حوالي 8 كلم.

يشارك في هذا النشاط حوالي 50 مشاركاً من المغامرين، والرحالة السعوديين من هواة ومحبي الهايكنج والمغامرة من أطباء، ومهندسين، ورجال أعمال، وأكاديميين، ومثقفين، وأحد هواة الهايكنج من أعضاء مجلس الشورى، ويأتي المشاركون من مختلف مناطق المملكة.

يَأْتِي هذا النشاط ضمن فعاليات “أبها عاصمة السياحة العربية”، كما يَأْتِي احتفالاً بتراث منطقة عسير ومحافظاتها بما تحويه من طبيعة وتراث ومقومات سياحية. كما يَأْتِي ضمن اهتمامات “دروب العرب” في إثراء نشاطات المنطقة، وإِدْخَال رياضة الهايكنج ضمن فعاليات الجذب السياحي لمختلف مناطق المملكة.

والهايكنج (المشي الجبلي)، أَوْ (المشي في الطبيعة) رياضة ممتعة ومثيرة، وتمثل ممارستها مؤشراً على اللياقة والصحة الجيدة، كما أنها رياضة اجتماعية، وتهدف إلى نشر ثقافة المشي في الطبيعة، وتحفيز المجتمع على تعزيز الصحة الشخصية وتحسين اللياقة، إضافة إلى الاهتمام بحفظ البيئة وتطبيق مفاهيم برنامج “لا تترك أثراً” الذي تتبناه هيئة السياحة والتراث الوطني للعناية بالبيئة.

سيبدأ برنامج “هايكنج رجال ألمع” بعد فجر الجمعة ببرنامج خفيف للمشي بين قريتين من قرى رجال ألمع؛ للتعرف على المناطق المجاورة، يتلوه إفطار شعبي، وبعد الجمعة يستأنف البرنامج بجولة تعريفية سياحية على معالم رجال ألمع، ثُمَّ زيارة لمتحف القرية التراثية، يتلوها عرض عن ثقافة المشي في الطبيعة والمشي الجبلي (الهايكنج) وعلاقته بالصحة وبالتنمية والسياحة، يقدمه المؤسس والمدير العام التنفيذي لـ #دروب_العرب الدكتور صالح الأنصاري.

تبدأ رحلة “هايكنج رجال ألمع” التي ستسلك عقبة الصما، وتستمر حوالي ست ساعات، يتخللها استراحات وفعاليات تعريفية بالحياة في رجال ألمع وتراثها والتعريف بالغطاء النباتي، إضافة إلى فن البناء القديم والرصف للطرق الجبلية، والتعريف بتراث “عقبات القدم” التي تزخر بها المناطق الجبلية في سلسلة جبال السروات التي كان السكان المحليون يستخدمونها في التنقل بين: “التهامة”، و”الصدور”، و”السراة” في الحياة اليومية، ومختلف فصول العام.

وصرح الدكتور الأنصاري الأُسْتَاذ المساعد في طب الأسرة والمجتمع أن الهدف من هذه الأنشطة هو نشر ثقافة الهايكنج، ومشي المساقات الطويلة في الطبيعة، وتوجيه أنظار الشباب إليها، فهي رياضة تجمع بين تعزيز الصحة والتواصل في جو اجتماعي بين مختلف الأجيال، وتهتم بحب البيئة والتعرف على الطبيعة، كما تهتم بإعادة الشباب إلى حياة الأجداد وإحياء التراث، وتعمل على تنشيط السياحة الداخلية.

وتأتي هذه التجربة لـ “دروب العرب” ضمن عشرات التجارب والرحلات، وأَضَافَ أن مملكتنا مليئة بمثل هذه المسارات التي كانت تمثل دروب السفر والحج والتجارة والتنقل للمشاة والدواب، قبل أن تنعم المملكة بشبكة الطرق والمواصلات الحديثة.

وتقدم الدكتور الأنصاري بالشكر الجزيل لكل من: “أبراج ألمع”، ومطعم “أسرار الكبسة”، وشركة باجة للصناعات الغذائية على استضافتهم وضيافتهم للمشاركين، ودعم هذا النشاط، وشكر القائمين على إنجاح هذا العمل من أهالي رجال ألمع، وختم د. الأنصاري حديثه بأن هذه التجربة ستكون فريدة لأنها تنفذ في رجال ألمع إحدى أهم المدن السياحية بما فيها من معالم الجذب السياحي، مضيفاً أن من شأن انتشار هذه الرياضة أن تنشط السياحة في مختلف مناطق المملكة على مدار العام.